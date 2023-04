Felvételek

A kiállítást végigjárva szöveges ismertetőkkel is találkozhattunk, melyek bemutatták a természetkárosítás hatását és a védekezést is. A fotókat látva megbizonyosodtunk arról, hogy emberfeletti küzdelmet folytattak a szakemberek a szennyezéssel szemben. Megtudhattuk azt is, hogy egyes helyeken a víz felületén az olajréteg vastagsága elérte a 10-12 centimétert és hogy a kárelhárítás napjaiban három mocsári teknőst és egy vízisiklót is sikerült kimenteniük.