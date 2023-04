A Várhegy északi bástyáján, a Bazilika szomszédságában található kompozíció kapcsán idézzük fel a most április 3-án 88. születésnapját ünneplő Melocco Miklós munkásságát és az általa megfogalmazott koronázási momentum ábrázolása jelentőségét.

2001-ben új szoborral gyarapodott Esztergom köztéri szobrainak gyűjteménye: az első magyar király, a magyar állam bölcsőjét jelentő városban a megkoronázását ábrázoló alkotás. És bár egyes újkeletű tudósok vitatják, a magyar történészek már számos alkalommal bizonyították és leszögezték: Szent István királyunk Esztergomban született, itt keresztelték meg, itt koronázták királlyá és itt halt meg.

Az István megkoronázása című Melocco-szobor avatása előtti időszakban az esztergomi Várhegyen egy kifejezetten kisméretű lovasszobor árulkodott a város leghíresebb szülőjének településhez való kötődéséről, így ezután a Szent István történelmi szerepéhez méltatlanul lealacsonyító ábrázolás után, 2001-ben a Melocco-szoborral joggal érezhették a város polgárai, hogy elsőszámú lakójuk emléke ezúttal méltó szoborral áll a király születési helyéhez közeli ponton.

A Magyar Corvin-lánccal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas elismert alkotó egy kettős posztamensen álló, közel 12 méter magas kompozíciót álmodott meg és hozott létre. A süttői mészkőből készült szobor két alakja, az uralkodásra készen álló István, a fiatal fejedelmi sarj és a koronázó püspök. Melocco ezen szobra kapcsán felidéződik a koronázás története, melynek dátumául a történészek bizonytalanok, s az 1000., illetve az 1001. évet adják meg, de a hagyomány az új évezred első napjára teszi a szobor témáját adó jeles eseményt.

Melocco szobra egyben a teljességgé tevő szerepet is kapta, hiszen Esztergom, s azon belül a Várhegy számos ponton jeleníti meg Szent István király történetét. Így például a főszékesegyház jobboldali tornya mellett álló márványtömb oltár jelzi az uralkodó születésének helyét, a vár lovagtermében megtekinthető a Szent Korona hiteles másolata, illetve ugyanitt látható egy monumentális festményen Vajk Istvánná keresztelése jelenet.

Az 1935-ben Rómában született Melocco Miklós Budapesten a piaristák iskolájába járt, majd többszöri visszautasítás után vették fel a Képzőművészeti Főiskolára. Felsőfokú tanulmányait először itt, majd Varsóban folytatta, majd visszatérve Magyarországra Kmetty János és Pátzay Pál mestereknél végzett. Munkássága a Fiatal Művészek Stúdiójában indult, majd a kecskeméti művésztelepen, illetve Budapesten alkotott. 1981-től Zsámbékon él és dolgozik művein. 1990-től a Magyar Képzőművészeti Főiskolán címzetes egyetemi tanáraként oktat.

Első önálló kiállítása 1967-ben volt, melyet a 70-es és 80-as években több tucat követett, illetve több csoportos kiállításon is szerepelt pályafutása során. Közel kilencven köztéri szobor, dombormű, kisplasztika alkotója, de művészeti témájú könyvek írásában is jelentősnek mondható. Számos kitüntetései sorában ott van a Munkácsy Mihály-díj, a Podmaniczky-díj, a Kossuth-díj, a Magyar Örökség-díj és a Magyar Köztársasági Érdemkereszt középkereszt is.