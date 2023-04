A jó idő is kedvezett a vármegyei rendőrség legújabb rendezvényének, hiszen a régen várt jó idő sok családot és kerékpárost is kicsalt a szabadba. Szombat délelőtt több, mint százötven kerékpáros indult neki a 7 kilométeres tókörnek. Tatán, az Építők parkból indult a rajt, egy csapat pedig Tatabányáról csatlakozott az eseményhez. Nem bánta meg az, aki két kerékre pattant és körbetekerte az Öreg-tavat: azon kívül, hogy a mozgás az egészségnek is jót tesz, a résztvevők között egy vadonatúj kerékpárt is kisorsoltak.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2023-ban útjára indította a „Tekerj velünk!” elnevezésű kerékpáros kampányt, amelynek célja, hogy mind többekkel megismertesse a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályait. A különböző rendezvények célja a család közösségnevelő erejére való figyelemfelhívás, valamint a szülői példamutatás. A kampány során a szervezők szeretnének minél több embert megmozgatni, s felhívni a figyelmet a biztonságos, balesetmentes kerékpározásra.

Tatán, az Építők parkban különböző színes programokkal várták az érdeklődőket. Sokan kétkeréken érkeztek, de aki otthon hagyta a kerékpárját, az is bringára pattanhatott a tesztbicikliken. A bátrabbak még a speciális, különleges kialakítású járgányokat is kipróbálhatták, a párok pedig a tandemkerékpára is felpattanhattak.