A zsűri tagja volt Pap Tibor, a Peron vezetője, Szénási Edina, a Víz Zene Virág Fesztivál képviselője, illetve Robozné Schőnfeld Zsuzsanna képviselő, énektanár. Utóbbi a színpadon köszöntötte a résztvevőket.

– Ez egy olyan esemény, ahol megmutathatjátok, hogy miben vagytok tehetségesek. Talán kéne tudnunk, hogy mi is az a tehetség. Ti, önmagatok. Hiszen önmagatokat adjátok és egyben azt, amire mi a vársoban büszkék vagyunk. Remélem, hogy a gálán mindenki azt mutathatja be, amit a legjobban szeret, vagy amit nagyon szeret. Hiszen a tehetséggála erről híres, hogy azt mutathatjuk meg, amiben tehetségesek vagyunk. A városvezetés szeretne mindig rátok figyelni és kiemelt figyelmet fordít rátok ösztöndíjakon keresztül is. Remélem a művészeti ösztöndíjat is majd néhányan később meg fogjátok pályázni. Abba ne hagyjátok amit csináltok, Élvezzétek, amit csináltok. Arra buzdítalak bennetek, hogy látszódjon rajtatok, hogy szeretitek, amit csináltok – mondta a tanárnő.