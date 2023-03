Gerendai Sándor: A szívünket és lelkünket soha ne veszítsük el!

Az elhunytakért Gerendai Sándor esperes mondott imát: A megsemmisülés sötétsége nem a felejtés értelmetlensége, hanem az örök világosság, az élet kiteljesedése a végtelen szeretetben. Amikor Isten fia lejött a Földre, akkor azt mondta: „Én vagyok a világ világossága.” Azért jött, hogy Isten a maga világosságát megossza az emberekkel, hogy megtanítson bennünket látni. Nemcsak a testi szemünkkel, nemcsak az értelmünkkel, hanem a lelkünkkel is. Ez a három látás együtt ad hiteles képet a valóságról. Ha így látnánk egymást, akkor nem lenne háború, gyűlölködés, hanem béke lenne. Egy olyan béke, melyről a Szentírásban a próféta így jövendöl: „Betölti az Isten ismerete az embereknek szívét, mint ahogyan a vizek betöltik a medrét az óceánnak.” Akik itt el vannak temetve, akik az erőszak áldozatai és akik harcoltak, védték a Hazájukat és napjainkban is mindazok, akik áldozatul esnek az erőszaknak, azok már eljutottak az örök világosságba, Isten világosságába, abba a fénybe, amelynek fényében Isten megteremtette a világot szépnek és jónak és minden a helyén volt, majd az emberek ezt megismerhetik. „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent!” Ebben a világban elveszíthetjük a vagyonunkat, az egészségünket, a testi életünket is, de a szívünket és lelkünket soha ne veszítsük el!