A tengely után már a malomkerék is bekerült a szépülő Jenő-malomba. A hírről a város közösségi oldalán számoltak be. Mint arról korábban beszámoltunk: a malomépület és környezetének megújítása Tatán az Angolparkban az „Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme” című projekt keretében zajlik. A fejlesztés eredményeként új életre kel a Jenő-malom, mellette pedig egy különleges, vizes élménypark is helyet kap majd.