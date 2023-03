A Follow the Flow lesz az idei Víz, Zene, Virág fesztivál egyik fellépője. Az elmúlt pár évben nem sokat láthatta őket fesztiválszínpadon a megyei közönség, Tatán pedig igazán régen, még a pandémia előtt járt a zenekar. Így most Fura Csé is nagyon várja a bulit, amire már lehet is melegíteni. Itt a Szélcsend, ami nagyot szól.