„A pénzügyi bevétel nem lehet kizárólagos cél, mert a megfelelő bevétel a magas színvonalú tevékenység mellékterméke”. Ez volt Szűcs Attilának, a nagyigmádi székhelyű Eurotrade Kft. ügyvezető-tulajdonosának kulcsmondata azon a fővárosi sajtótájékoztatón, amelyet a Hotel Aréna Danubius különtermében rendezett a cég az IVECO képviselőivel közösen. Mint ismert: az 1990-ben alakult, hazánkban a legrégebbi szakmai múlttal rendelkező járműkereskedelmi vállalkozás tavaly december 21-én Bécsben kötött disztribútori szerződést az IVECO gyárral.

Szűcs Attila a múltat felidézve kiemelte, hogy a cég 32 éve a „tápláléklánc” aljáról indult, s a fejlődés egyik állomásaként immár 20 éve árusít új IVECO tehergépjárműveket különböző konstrukcióban a hazai piacon. Abból, hogy a gyártó hivatalos, teljes jogkörrel felruházott disztribútora lett a cég, az ügyvezető szerint az ügyfeleik is profitálnak majd.

Elhangzott: a cég portfóliójának fontos eleme az új és használt haszonjárművek, illetve az alkatrészek kereskedelme mellett a gumiabroncs-forgalmazás, a szervizelés, valamint az ingatlanfejlesztés és a pénzügyi szolgáltató vállalkozás is. Három magyar telephelyük után a Sepsiszentgyörgyi Ipari Parkban is megjelennek, ahol egy 15 ezer négyzetméteres létesítmény épül. Lesz szervizközpont, irodaház, bemutatóterem és raktár is.

A tulajdonos hangsúlyozta: tavaly az árbevétel közel 10 százalékkal növekedett, ami 8,9 milliárd forintot jelentett. Ez az üzemi eredmény több, mint 30 százalékos növekedését, azaz 675 millió forintot eredményezett. Szűcs Attila hozzátette: olyan helyzetben lépnek közvetlen importőrként a piacra, amelyet a nagyfokú bizonytalanság jellemez, hiszen hatalmas geopolitikai átrendeződés zajlik, ami évekig is eltarthat. Mindezek ellenére dinamikusan növelni szeretnék az értékesített új IVECO tehergépkocsik mennyiségét, amely hozzájárulhat a márka hazai piaci részesedésének növekedéséhez. A siker érdekében jelentős arculatváltás is zajlik idén az Eurotrade Kft-ben, s ennek egyik első lépéseként az IVECO aktivitásukat a jövőben a hazai érdeklődők az eurotrade.hu helyett a truckcentrum.hu néven találhatják meg.

A tulajdonos kiemelte: az állandóan változó, nehéz gazdasági környezetben is a jövőt építi a cég, amelynek fontos küldetése a társadalmi szerepvállalás is. Ahogy korábban beszámoltunk róla, számos adományozást bonyolítottak le. Csak a pandémia időszakában mintegy 100 millió forint értékű eszközzel segítettek. De fontos céljuk a kulturális események támogatása is. Számos kiállítást szerveznek, ezek közül kiemelkedik a Görgényi-hagyaték kezelése.

Szűcs Attila kiemelte: ügyfeleik rendelkezésére állnak a hét minden napján akkor is, ha a trend a négynapos munkahét és a home office felé mutat a munkaerő-piacon. Partnereik elégedettsége fontos számukra, ezért elindították az Eurotrade SKY CLUB eseménysorozatot is. Első alkalommal a Magyarország Bulgária elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzésén látták vendégül kiemelt ügyfeleiket.