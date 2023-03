Üdvözlő itallal és egy kis bonbonnal kínálták az érkezőt. Beljebb aztán sikerült lencsevégre kapni a főszervezőt is. Ritter Lajosné Mónika, aki egyébként hat éve tag és két éve vezető tisztséget is betölt a szülői szervezetnél, későbbi terveit is szívesen megosztotta lapunkkal. A tervek között szerepel még egy bál megszervezése az idén, de a közelgő családi és a húsvét is remek apropót szolgáltat majd egy kis meglepetésre. Ezenkívül a ballagó apróságokra is gondoltak, továbbá mikulásra is készítenek ajándékcsomagot.

Kultúrprogramokra szavaztak Úgy tudjuk, a belépőkből csaknem félmillió forint gyűlt össze. A szülői szervezet egyeztetett az összeg sorsáról az óvónénikkel és a nevelőkkel. A közös döntés értelmében eszközfejlesztés helyett inkább olyan ajándékokat választanak, amelyek élményt adnak a kicsik számára. Legyen szó egy jó kirándulásról, de akár színházlátogatás is komoly segítség lehet az apróságok zenei- és mentális fejlődésében egyaránt.

Mielőtt felkonferálták volna a kulturális blokk fellépőit, Markó Györgyi intézményvezető osztotta meg gondolatait a színházterem közönségével. Elmondta, hogy a belépővel és a tombolaszelvények vásárlásával a település óvodásait (97) és bölcsődéseit (12) támogatják. Megragadta az alkalmat és köszönetet mondott, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőnek és Csonka László polgármesternek a rendezvény támogatásáért. Járt a köszönet és a hálataps azoknak is, akik megtisztelték jelenlétükkel az eseményt és az összegyűlt jótékony forintokkal támogatták az apróságok kirándulásait és színházi programjait.

A színpad ezután a DejaVu-s lányoké lett, akik mozgalmas és világhírű dallamokra betanult koreográfiával kedveskedtek a közönségnek. Patakiné Mészáros Szabina, aki hétszeres világbajnok táncos és csoportvezető is egyben, büszke lehet tanítványaira: nemcsak szépek és fiatalok, de rendkívül tehetségesek is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minta publikum reakciója a fellépésre: vastapssal jutalmazta a táncosokat.

A továbbiakban a vacsora és a tánc kapta a főszerepet. Bár néhányan felcserélték a sorrendet. A talpalávalóról Kop Norbert és édesapja gondoskodott. A zenészek eleinte mulatóssal kedveskedtek a bokodiaknak, majd ahogy telt az idő, szépen lassan a stílus is megváltozott. Végül előkerültek a lemezek és retró diszkó hangulatban ért véget a nap.