Több, mint negyven fülesbagoly telet Komárom-Esztergom vármegyében

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) idén is a lakosság és a média segítségét kérte a Magyarországon telelő erdeifülesbagoly-csapatok országos felméréséhez január végén. A most elkészült összesítés alapján az összefogás ismét sikeres volt, a beérkező adatokból kiderült, hogy a számolás idején hazánk legalább 550 településén, 957 helyszínen, 9 975 erdei fülesbagoly telelt. Vármegyénkben is figyeltek meg példányokat.

Megyénkben 43 fülesbaglyot figyeltek meg a madarászok Forrás: MME

A felmérésben a lakosság mellett az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztálya, helyi csoportjai, munkatársai és önkéntesei, a nemzetipark-igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálata, más civil szervezet, óvodák és iskolák, összesen csaknem négyszáz felmérő vett részt. Ennek köszönhetően Magyarország összes vármegyéjéből és a fővárosból is érkeztek megfigyelési adatok. Az MME, a média és a lakosság együttműködésének sikerét az is jól mutatja, hogy 2023-ban 149 olyan településről kaptak információkat, ahonnan 2018 óta minden évben. Komárom-Esztergom vármegyében sem tétlenkedtek az önkéntesek. A szervezet adataiból kiderül, hogy összesen hat településről érkeztek be adatok (főleg a vármegye északi és nyugati részéről), ennek során 43 fülesbaglyot rögzítettek a megfigyelők. Ezernél is több baglyot számláltak Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben. Tizenegy településen találtak száznál több telelő erdei fülesbaglyot: Túrkeve (555), Kisújszállás (337), Dévaványa (323), Hódmezővásárhely (216), Karcag (179), Tiszavasvári (152), Nagykörű (127), Kuncsorba (126), Tiszapüspöki (117), Makó (115) és Kengyel (103). A megismételt számolásoknak köszönhetően évről évre bővülő adatsorokból sok következtetés vonható le. Az idei kapcsán az egyik legsokatmondóbb, a hazai agrárgazdaságot érintő egyik ilyen információcsoport a baglyok által elpusztított kisrágcsálók csillagászati száma lehet. Figyelembe véve egy-egy erdei fülesbagoly legalább napi átlag 2,5 egér vagy mezei pocok méretű zsákmányállat-igényét, kicsivel több, mint három téli hónap 100 napos telelési időszakával számolva, a felmérés alapján biztosan Magyarországon tartózkodó 9 975 bagoly minimum 2,5 millió példány mezőgazdasági kárt is okozó rágcsálót pusztít el a 2022/2023-as telelési időszakban. Ennyi mezei pocok méretű zsákmányállat össztömege (25 grammos egyedenkénti átlag testtömeggel számolva) egyébként több mint 62 tonna. A szervezet közleménye szerint a gazdálkodóknak ennyi mezőgazdasági kárt is okozó egér és pocok ellen nem kell drága és a környezetre is veszélyes irtószerekkel védekeznie, mert ezeket a baglyok teljesen ingyen, biológiai úton, ráadásul környezetterhelés nélkül távolítják el őket a földekről.

