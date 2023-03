Dr. Kancz Csaba főispán örömmel üdvözölte a tárlatot, s hozzátette: a költészet és a művészet jelen van a mindennapokban. Ezt mutatja a mostani kiállítás is, hiszen az itt dolgozók mellett a hétköznapi hivatali ügyeiket intézők is megcsodálhatják az alkotásokat. Az egyik legnagyobb költőnk születésének kétszázadik évfordulóján különösen nagy jelentősége van az emlékezésnek. Nem véletlenül: Petőfi neve ugyanis még külföldön is ismerősen cseng, s a neve összefonódott az 1848-as eseményekkel.

Az alkotók

A nagyváradi Tibor Ernő Galéria képzőművészeinek PETŐFI 200 című tárlata tizenhét művésznek nyújtott lehetőséget a bemutatkozásra. Az alkotók: Márton Katalin, Popon Krisztina, Széll Katalin, Mierluțiu Emilia, Bányai Szabados Katalin, Vassy Erzsébet, Treier Erzsébet, Csordás Piski Ibolya, Balajti Károly, Gavrucza Tibor, Rob Ibolya, Csathó Töhötöm Csongor Károly, Marian Éva Noémi, Barbici Éva, Madarasi Csilla, Szabó Enikő Anna, Nyitrai Károly.

Gútai Jánosné, a Tatai Versbarátok Körének tagja osztotta meg gondolatait Petőfi Sándorról, az egyik legmelegszívűbb, önzetlenebb költőnkről, aki szülei mellett barátaihoz, szerelméhez és a szabadsághoz is megannyi halhatatlan sort írt.

Keresztesi József, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság örökös tagja a kiállítás kapcsán elmondta: évek óta kapcsolatban állnak a nagyváradi Tibor Ernő Galériával, amelynek tagjai már korábban is bemutatkoztak. A Petőfi 200 kiállítás anyaga tavaly érkezett Tatára. A vizek városában két helyen láthatta a közönség, majd Komáromban, a Petőfi Sándor Általános Iskolában is megcsodálhatták a képeket, amelyek ezt követően kerültek Tatabányára, a Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába.

A megnyitón a Tatai Versbarátok Körének tagjai szavaltak el egy-egy halhatatlan Petőfi verset. A költemények nagy része kapcsolódott a kiállítás képi világához.