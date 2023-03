Az MNB 2024-ben is kiemelkedő eseményekre, évfordulókra, hazai és nemzetközi jelentőségű eredményekre, valamint személyiségekre kívánja felhívni a figyelmet emlékérme-kibocsátási programjával, amellyel hozzá szeretne járulni a méltó megemlékezéshez is, áll a közleményben. A jegybank célja, hogy az emlékérmék amellett, hogy törvényes fizetőeszközként értéket képviselnek, mindannyiunk számára szimbolikus értéket is hordozzanak, példaképeket állítsanak.

Esztergom az érmén

Mint arról nemrégiben mi is beszámoltunk, a Magyar Nemzeti Bank Himnusz megnevezéssel 15 ezer forint névértékű ezüst és 3 ezer forint névértékű színesfém emlékérmét bocsátott ki a nemzeti énekünk alapjául szolgáló költemény megírásának 200. évfordulója alkalmából. Az emlékérmék előoldalán Kölcsey Ferenc félalakos portréja látható, amint előlép az előoldal megosztott hátteréből. A költő ruházatába rejtve olvasható a költő vezetékneve. Az ábrázolás alatt egy korabeli toll utal Kölcsey Ferenc szerzőségére. A körpanorámában Kölcsey Ferenc szatmárcsekei sírhelye látható, valamint a Magyarország egyes tájait jelképező képi elemek közül Tihany, a Balaton, Szigliget, Esztergom, a Dunakanyar, Eger és Tokaj is kiemelkedik. Az emlékérmét tervező Soltra E. Tamás szobrász- és éremművész mesterjegye Tokaj ábrázolásába rejtve jelenik meg. A Himnusz ezüst emlékérme a rendelkezésre álló készlet függvényében a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém változat pedig egy évig névértéken vásárolható meg az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában és webáruházában.