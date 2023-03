Két napon át több mint 10 élvonalbeli előadó koncertje és hajnalig tartó buli várja az érdeklődőket a tatai Öreg-tó partján felállított hatalmas party arénában a Víz Zene Virág Fesztiválon. A szervezők közzétették a koncertek menetrendjét és a jegyárakat is. A kétnapos fesztiválra a nemrég Budapesten teltházas koncertet adó Azahriah is érkezik.

A program: Június 30-án Dj Dominique, Kowalsky meg a Vega, Follow the flow, Burn lake party, Bárány Attila lépnek fel. Július 1-jén pedig Azahriah, Carson Coma, Ak26, Dj Sterbinszky and Mynea, Burn lake party, Dj Dominique, Apostol, Cserhát 75-tel bulizhattok.

A víz, Zene, Virág Fesztivál térképe

Forrás: vizzenevirag.com

Idén lesznek ingyen látogatható részei is a fesztiválnak, így a vásárra, borudvarra, vidámparkba és a gasztrotérbe is ingyen mehettek. A koncertek azonban csak jeggyel látogathatóak.A fesztivűl honlapjáról kiderült: többféle jegytípusból is választhattok, így lesznek napijegy és délutáni jegy is.