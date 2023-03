Aláírta a megállapodási szerződést Polgár László a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének (MABÉOSZ) elnöke és Michl József, Tata polgármestere, arról, hogy ismét a festői környezetű Tata ad majd otthont az idei országos bélyegkiállításnak.

Rigó Balázs, Tata alpolgármestere az eseményről tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy 8 évvel ezelőtt, 2015-ben is Tata adott otthont a rangos rendezvénynek, amire külföldről is érkeztek érdeklődők. A kiállítást már akkor is a Víz Zene Virág Fesztivállal egy időben szervezték, csak kisebb helyszínen, az Eötvös Gimnázium csarnokában. Idén a Güntner Arénában várják majd a bélyegek szerelmeseit, amit a város térítésmentesen bocsát a szervezők részére, illetve Tata további 1 millió forinttal járul hozzá a kiállítás lebonyolításához. Az alpolgármester kitért arra is, hogy a fesztivál szervezőivel is egyeztetnek majd közösen, hogy a két rendezvény hogyan tudja erősíteni egymást, hogyan tud minél több látogatót és vendéget hozni Tatára.

Bencefiné Vaszkó Éva, a MABÉOSZ alelnöke pedig elárulta, hogy a rangos esemény tiszteletére három különböző, Tatát ábrázoló bélyeg is fog készülni. a A rendezvény első napján tartják meg a bélyegnapot, aminek alkalmából Tatát ábrázoló két címletes bélyeget készítenek borítékkal és a hozzájuk tartozó bélyegblokkal együtt, amit a Magyar Posta fog kibocsátani. Ezek tervezése jelenleg is zajlik.

A harmadik, úgynevezett személyes bélyeget pedig az Emlékív és Levélzáró-bélyeget Gyűjtő Szakosztály (ELGYÜSZ) fogja kiadni, amin a Tatai Sokadalom egyik gyönyörű felvétele fog szerepelni.

Az alelnök hozzátette, hogy szombaton, a kiállítás második napján tartják az ifjúsági napot, ahova a 3-4 évesektől kezdve mindenkit szeretettel várnak. Különböző programokkal, műsorral és játékokkal készülnek kifejezetten a fiatalabb korosztálynak.

- Idén is azon dolgozunk, hogy Tatán mindenki jól érezze magát, legyen az kiállító, kitüntetett, meghívott vendég vagy csak nézelődő. A kiállításhoz idén is több szakosztály is csatlakozott ezzel szélesebbé és színesebbé válnak a programok - mondta az alelnök.