Az aluljáró másik végén, Bánhidán, a Madách Imre utcában is felfestették az útburkolati jeleket és kihelyezték a táblákat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, noha még nem nyitották meg az aluljáró felé vezető utat, mégis a Polacsek út felől közlekedőknek van elsőbbségük.

A város közösségi oldalán is közzétette, hogy a Polacsek utcából érkezőknek megszűnt a STOP tábla, ugyanis nekik van elsőbbségük a Madách Imre utcában haladókkal szemben. Ugyanakkor a Madách utcában haladók a kereszteződésbe érve mindkét oldalról STOP táblát kaptak, így ott meg kell állniuk. Fontos, hogy nagyon figyelmesen vezessenek ezeken a szakaszokon! Érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a Madách utca Dózsekert felé vezető oldalát keresztezi zebra és kerékpáros átkelő is, amelyeken az otthaladók szintén elsőbbséget élveznek.

Ottjártunkkor mi magunk is tapasztaltuk, hogy voltak autósok, akik még a régi rutin szerint vágtak be a kanyarba, mások megtorpantak az immár elsőbbséggel bírú úton is, érdemes hát itt is a szokásosnál körültekintőbben közlekedni. Minderről videós összeállítást is készítettünk.