A rendezvény megnyitóján Muzslai László, a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka elmondta, hogy a tatabányai tűzoltósághoz tartozó, elsődleges működési területen lévő 28 településen 15 önkéntes tűzoltó egyesület teljesít magas szakmai végzettséggel szolgálatot. Felszámolják a káreseteket, legyen az tűzoltási, illetve műszaki mentési tevékenység. Külön örömét fejezte ki, hogy közéjük tartozik Vértessomló is, akiknek még jut idejük és energiájuk a versenyzésre is. Az is nagyon fontos és elismerésre méltó, hogy tudnak egy ilyen országos versenynek helyet és színvonalas kereteket adni – fogalmazott, majd Igó István polgármester köszöntőjében azt emelte ki, hogy Vértessomlón komoly hagyománya van az önkéntes tűzoltóságnak, hiszen idén 110 éves az egyesület.

Schäffer László a Magyar Tűzoltó Szövetség Tűzoltóverseny Bizottság vezetője, a Vértessomlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke mindkét szervezet nevében köszöntötte a jelenlévőket, és örömmel konstatálta, hogy már tizedszer találkoznak a verseny keretei között, amely véleménye szerint elérte a célját.

Schäffer László először 2013 szeptemberében vetette fel, hogy Magyarországon is szervezhetnének az Ausztriában már hosszú évek óta honos szívó-szerelő versenyt, amely megrendezhető teremben, s kiválóan szolgálja téli időszakban a felkészülést. A Magyar Tűzoltó Szövetség végül befogadta a rendezvényt munkatervébe, s 2015–től rendezik meg változó helyszíneken. A versenyfeladat valójában egy kiragadott eleme egy szabályok szerint rendezett versenyprogramnak.

A kismotorfecskendő szívóoldalát kell megszerelni: 4 db 1,60-as szívótömlővel össze kell kapcsolni, szabályszerűen rá kell helyezni a tömlőkötelet, majd rögzíteni a motorra és egy szelepkötelet helyezni a szűrőkosárra, majd elhelyezni a zsákot a motor mellett. A feladatot öten hajtják végre, a gépkezelő, a tömlőcsoport és vízcsoport, s mindenki szigorúan csak a saját teendőit végezheti. A versenybírák ugyanis a futam ideje mellett azt is értékelik, hogy minden megfelel–e a szabályzatnak.

Majdnem 6 óra alatt 26-szor hangzottak el a „Kismotorfecskendőt szerelj! Vízszerzés a patakból, mindkét raj előre!” vezényszavak, a csapatok között öt forduló alatt dőlt el a végső sorrend, s nem egyszer mindkét pályán somlói raj szerelt.

Mivel a kisdöntőben, döntőben már a győzelem volt a tét, így fordulhatott elő, hogy a somlói női I–es csapat a somlói Ifik elleni bronzmeccsen 26,54 másodperc alatt nulla hibaponttal szerelt, az eredményük a harmadik helyhez volt elegendő, míg a házigazdák női II–es csapata a Fertőszentmiklós ellen 28,62–es idővel, szintén hibátlan szereléssel elhódította a kupát. A díjakat a csapatok képviselői az eredményhirdetéskor Dobson Tibortól, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökétől és Ágoston Gábortól, a Komárom–Esztergom Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke vehették át.

A csapatok Vértessomlói ÖTE. Női II. – Aranyérem: Ruckenbrot–Bőhm Lívia, Kovács–Králl Enikő, Menoni Zorka, Szvath Natália, Krüpl Eszter. Vértessomlói ÖTE Férfi I. – Aranyérem, Vándordíj: Szabó Gellért, Egri Benjámin, Kacz Lajos, Geijer Szabolcs, Éliás Péter. Vértessomlói ÖTE. Női I. – Bronzérem, Vándordíj: Czakó Adrien, Czakó Orsolya, Juhász Anna Beáta, Rácz Adrien, Zippenfenig Nikoletta.

A férfiaknál a Vértessomló ÖTE férfi I. 19,05–ös idővel szerezte meg az első helyezettnek járó serleget. Második lett az Abasár, harmadik a Békéssámson, a vendéglátók II–es csapata a negyedik helyen zárt.

A fordulók során elért legjobb időért járó két vándordíjat is a somlóiak vehették át, a női I–es csapat az első fordulóban 22,71–es idejű, hibátlan szereléséért, a férfi I–es raj pedig a döntőben nyújtott teljesítményéért.

A kötözőverseny legjobbjának a hölgyeknél a vértessomlói Czakó Adrienn, míg a férfiaknál a szintén somlói Egri Benjámin bizonyult – adta hírül a vertessomlo.hu.