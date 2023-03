– Az volt az első számú cél, hogy fiatalosabb lendületet és színezetet kapjon ez a 111 éves intézmény. Az előző évekhez képest idén többen szavaztak, hiszen ezúttal nem csak online lehetett szavazni, hanem a kiállításon személyesen is. Többek között a tatai egyesületek is megnézték a tárlatot és adták le voksaikat. Ezzel az idősebb korosztály is véleményt nyilváníthatott arról, hogy melyik legyen a múzeum idei évi arculata – magyarázta az igazgató.

Hozzátette: a szavazás lezárása után először ki kellett szűrni azokat, akik többször is próbáltak voksolni. Ezután alakult ki a sorrend, a legtöbb szavazatott kapott alkotásból pedig már el is készült a múzeum legújabb szórólapja.

Az igazgató azt is elmondta, hogy nagy fantáziát látnak több emléktárgy ötletben is. Már tárgyalnak több vállalkozóval is, akik megvalósíthatnák azokat, s így nemcsak a múzeumot, de Tatát is népszerűsíthetnék.

– Több vállalkozóval is felvettük a kapcsolatot, hogy esetleg pólókon, vászon szatyrokon viszont lássuk ezeket az ötleteket. Az egyedi tatai csokipapír úgy néz ki megvalósulhat, a múzeum pedig kitűzőket csináltat az egyik pályamű vadlúd portréiból – árulta el az igazgató.