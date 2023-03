A casting, a válogatás pályázati úton történik, melynek eredményeként a vállalkozókedvűek az imázsfilmen túl a különböző esztergomi promóciós turisztikai fotókon is szerepelnének. A városi honlapon feltüntetettek szerint a pályázat kiírója 10-75 éves esztergomi lakosok jelentkezését várja. Az amatőr szereplők Esztergom népszerűsítését is célzó, országosan és nemzetközileg is megjelenő kampányokban vállalnak feladatokat a velük készült filmek és fotók révén.

A cikkből kiderült, hogy a szereplés kapcsán nem feltétel a kommunikáció és a szövegtanulás, hiszen a filmet külön narrációval látják majd el. Aki úgy dönt, hogy belevág ebbe a kétségkívül izgalmas feladatba, annak a városi honlapról letölthető formanyomtatványban kell magáról bemutatkozó anyagot összeállítania és természetesen egy jóminőségű fotót is kell mellékelni magáról. Érdekes adalék, hogy a cikkben jelzik, hogy örömmel fogadják családok, szülők és gyerekek közös jelentkezését is, illetve arra is felhívják a figyelmet, hogy a 18 év alatti pályázóknak csatolni kell szülői hozzájárulást is.