A kétnapos szakmai rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a vármegyénkben működő vagy vármegyénk történeti vonatkozásaival foglalkozó kutatókat és kutatásaikat közelebbről megismerhesse a szakmai közönség, ezzel is segítve az együttműködést, hiszen a közgyűjtemények, levéltárak, könyvtárak munkatársai számára sokat jelentenek a személyes találkozások, a közvetlen tapasztalatcsere. Stegmayer Máté történeti muzeológus az eseménnyel kapcsolatban a város honlapjának úgy nyilatkozott: – A tatai múzeum esetében a 2022-es esztendő elsősorban Fellner Jakabról szólt, ami azt jelenti, hogy olyan részkutatásaink is voltak, melyeket már korábban elkezdtünk, és tavaly újra folytathattuk, így az eredményeket most bemutattuk.