Igazán kellemes, valóban tavaszi időben gyülekeztek a szabadidőparkban a futóverseny résztvevői, akik izgatottan tűzték fel maguknak a rajtszámokat. A gyerekek már a közös bemelegítés előtt tornába fogtak, kipróbálták a futópályát is.

Horváth Tünde szervező elmondta, a szabadidős sporttevékenységgel az volt a céljuk, hogy minél több embert megmozgassanak. Nem a versengés a lényeg, hanem az, hogy a bábolnaiak kimozduljanak, aktívak legyenek, a szervezők pedig minél több korosztályt szerettek volna megmozgatni. A részvételt előzetes regisztrációhoz kötötték, amely alapján mintegy nyolcvanan vállalkoztak a futásra.

A sportos programok nem érnek véget, a családi napon például sorversenyt is terveznek, valamint a tófutásból hagyományt szeretnének teremteni.

Eredmények A versenyen a következő eredmények születtek: óvodáskorúak: 1. Horváth Máté, 2. Pijnenburg Edwin, 3. Ágoston Vendel. 1–2. osztályosok: 1. Illés Péter, 2. Szakál Márton, 3. Lázár Barna. 3–4. osztályosok: 1. Márkus Vince, 2. Hajdu Benedek, 3. Kiss Bálint. 5–6. osztályosok (lányok): 1. Tóth Hanna, 2. Ruttner Lilien, 3. Németh Zsófia. 5–6. osztályosok (fiúk): 1. Kolozs Tamás, 2. Milán Botond, 3. Szollinger Ádám. 7–8. osztályosok (lányok): 1. Kóvári Alexandra, 2. Erdei Piroska. 7–8. osztályosok (fiúk): 1. Gyécsek Balázs, 2. Horváth Áron. Felnőttek, női: 1. Nagy Ramóna, 2. Rackerné Varga Anikó, 3. Vargáné Kiss Melinda. Férfi: 1. Andai Márk, 2. Kiss László, 3. Milán Gábor.

Horváth Tünde úgy vélekedett, leginkább a gyermekek nyitottak a mozgásra, de a felnőttek is szép számmal jelentkeztek a megmérettetésre. Több távon és korcsoportban is lehetett indulni: az ovisok 400 métert futottak, az alsósok egy tókört tettek meg, azaz 690 métert. Az ötödikeseknek és a hatodikosoknak két kört kellett teljesíteniük, míg a hetedikeseknek és a nyolcadikosoknak már hármat. A 14 év fölöttiek, illetve a felnőttek öt kört futottak. A résztvevők egy üveg vizet, müzliszeletet, és oklevelet is átvehettek.

A futást alapos, zenés bemelegítés is megelőzte, amelyhez a gyerekek lelkesen, fáradhatatlanul csatlakoztak. A kicsik a megmérettetés után csillámtetoválást is készíttethettek maguknak, a szervezők pedig egy előadással is készültek.