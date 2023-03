– Végigjárta a város éttermeit. Van olyan étel, amire azt mondta, hogy ez igen, ide vissza kell térni a családjával is?

– Nagyon sok ilyen volt, azt mondhatnám, kivétel nélkül ilyeneket kóstoltam. A pizzákat mindig mindenhol megemlítem, mert hazánk világbajnok a pizzákban. Kiemelném a csülköt is, az egyik kedvencem volt. Ráadásul az étterem egy kis tavacska partján fekszik, a hangulata is csodás. Jövünk majd az új Bahia étterembe is, ahol kamerával még nem jártunk.

– A város több ismert személyiségével is főzött közösen. Egyszerű volt a közös munka?

– Nem csak egyszerű, szórakoztató is. A vendégek mindig remegő térdekkel érkeznek, előre szabadkoznak, hogy ők nem tudnak főzni, bénák. Aztán úgy válunk el, hogy azt mondják, ezt az ételt otthon is elkészítik, este az lesz a vacsora. Ez tök jó dolog, mert akkor a foglalkozás elérte a célját. Nem az a célom, hogy megszégyenítsek valakit, és kiemeljem a hiányosságait, hanem az, hogy bebizonyítsam, igenis tud főzni, és szeresse is ezt a tevékenységet: ha nem görcsöl rá, jó ételt tud készíteni.