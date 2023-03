A kis hős

Pintili Gabriella kislánya, az 5 és fél éves Natasa révén tapasztalja a fejlesztésekkel kapcsolatos nehézségeket. Kislánya hipoton, s egy ritka genetikai betegséggel született, amely a mozgáskoordinációját szűkíti. Fejlesztésekkel még szinten tartható, de néhány év múlva akár kerekesszékbe is szorulhat.

– Nehéz volt felállni abból a sokkból, amit éreztünk, mikor a kivizsgálások után szembesültünk a valósággal. Két évvel ezelőtt az egész évünk erről szólt, hiszen sok dolgot el kellett engedünk, amelyek a lányunk jövőbeni életével volt kapcsolatos. Tavaly már az útkeresésről szólt az életünk. Megtaláltuk a megfelelő terápiákat, a fejlesztéseket, amelyek révén Natasa állapota nem romlik. Tudjuk, mekkora jelentősége van a mozgásnak, ezért is csatlakoztam az alapítványhoz.

Natasa normál óvodába jár, ügyesen veszi az akadályokat. Rendszeresen járnak fejlesztésekre, sokat dolgoznak azért, hogy az állapotromlás minél később következzen be. Natasa rácáfol az orvosok jóslatára: remekül érzi magát a kis hős.