A Mozgáskorlátozottak Komárom- Esztergom Megyei Egyesületének központjához rehabilitációs mintakert is tartozik. Válóczi Ferenc, a szervezet alelnöke irányítja a kerti munkákat. Céljuk, hogy őshonos magvakat vessenek.

Kiemelte Válóczi Ferenc az ízletes paradicsomot, amely nemcsak zamatos, majdnem másfél kilogrammot is nyom egy-egy példánya. Az idén is lesz megannyi zöldség, gyümölcs, virág és persze levendula. Újdonság egy tökfajta, a magokat a tápióbicskei génbankból kapták. Emellett az idén fóliákat is telepítettek, ahol már növekednek a palánták.

A rehabilitációs mintakertbe ezúttal önkéntesek érkeztek. Több fiatal a tengeren túlról. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai, amely egy amerikai eredetű keresztény közösség.

A csoport vezetői 19 és 20 évesek. Lindahl Carson és Griffeth Sefh néhány hónapja tartózkodik Tatabányán. Hazájukban dolgoztak, hogy összegyűjtsenek annyi pénzt, amely lehetővé tette számukra, hogy ideutazzanak, és hirdessék az evangéliumot. Közben beszélgetnek, angolul tanítanak, és akár kártyáznak velünk. Ezúttal ásót, kapát és lapátot ragadtak, hogy elvégezzék a kertben a talaj-előkészítő földmunkákat, amelyek a fogyatékkal élők számára nehézséget okoznak.