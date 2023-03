A városgazda munkatársai, a komáromi cserkészek és sokan mások is eljöttek az alkalomra, gereblyét, metszőollót ragadva ténykedtek. Dr. Molnár Attila polgármester úgy vélekedett, már hagyománynak számít a kórházkert rendbetétele, amely a közösséghez tartozás megélésében is segíti a város lakóit. Hozzátette, ezen alkalmak a természetvédelem fontosságára is felhívják a figyelmet. Arról is szólt, hogy az elmúlt tíz esztendőben 11 ezer fát ültettek el a városban.

Dr. Mézesné dr. Lőrinczi Enikő, a Selye János Kórház főigazgatója azt hangsúlyozta, örül annak, hogy sok fiatal csatlakozott ezúttal a kezdeményezéshez. Az eseményen részt vettek a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők is, dr. Fehérvári Dávid vezetésével. Standjuknál meg lehetett tekinteni a kiállítást azokból a tárgyakból, amelyeket szemétszedéseik alkalmával találtak.