– Legnagyobb örömünkre visszatérhettünk a járvány előtti szokásainkhoz. A gyerekek nagy kedvencét, a farsangi időszak zárását jelentő palacsintanapot is megtarthattuk, ahol a palacsintás futóverseny mellett újra közös palacsintázást és tagozatonkénti kvízjátékot is szerveztünk – árulta el Halász Ildikó, az eseményt szervező pedagógus, aki hozzátette: az iskola kéttannyelvű intézmény, így a magyar hagyományok mellett néhány angolszász ünnepről is rendszeresen megemlékeznek.

– A palacsintanap nem csak az evésről szól, a tematikus nap fő témája a konyha volt. A népi hagyományok, az ételek, az ételek elkészítése jelenik meg a tanórákon. A kvízjátékon pedig ezekből, a nap közben megszerzett információkból kell számot adniuk a gyerekeknek. Az egész nap megkoronázása pedig a palacsintafutás – mondta a tanárnő.

A palacsintafutás alapja 1444-re nyúlik vissza, egy Olney nevű faluba, ahol egy szorgos és kissé szétszórt háziasszony úgy elmerült a palacsintasütésben, hogy megfeledkezett a miséről. Csak a harangszó juttatta az eszébe. Akkor aztán szaladhatott, hogy odaérjen. Úgy sietett, hogy a palacsintasütőt is elfelejtette lerakni: futott végig a falun serpenyőstől, palacsintástól.