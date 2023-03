Az intézmény beszámolója szerint a fiatal tehetséget édesapja, Pónya Péter készítette fel a megmérettetésre. Egyébként Pónya Márton András az előző években is remekelt: a diakolimpia.hu oldalon olvasható, hogy a korábbi években sífutásban, illetve alpesi sí sportágakban is szerencsét próbált, utóbbi tekintetében a 2020/2021-es, illetve a 2021/2022-es tanévben is aranyérmet szerzett korcsoportjában.