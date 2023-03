– Közösségi élményt jelent a kávézás, akár folyékony Facebooknak is nevezhetnénk – kezdte előadását az oroszlányi származású, magát kulináris idegenvezetőnek vagy kávénagykövetnek tituláló Márkosi Balázs, aki első vendégeként ülhetett a fotelban Takács Tímea intézményvezetővel szemben. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár intézménye korábban indított két előadássorozatot, így most a Műélmény Kávézó és az Én zeném mellett csütörtökön debütált a Csevegj velem is.

Az első meghívott történelmi visszatekintéssel indított. Mesélt egy legendáról és a VIII. századról, amikor egy Káldi nevű kecskepásztor felfedezte az etióp fennsíkon, hogy ha jószágok egy piros bogyóból ettek, egész éjjel nem aludtak. Később a pásztor is megkóstolta, de kétkedve fogadta ébren tartó hatását és tűzre dobta a növényt. Így történt, hogy a tűzben megpörkölődtek az első szemek. További érdekességről is mesélt. Egyebek mellett arról, hogy egy kutatás szerint évente 5 milliárd csésze kávé fogy hazánkban, mindez egy emberre vetítve napi 2,5 csésze kávé.

– Emlékeink túlnyomó része, csaknem 95 százaléka illatokhoz és ízekhez kötődik. Ebből az alapvetésből kiindulva kezdtem el foglalkozni a kávé és az étel párosításával. Bornál működik, miért ne válna be a kávé esetében is? – hangzott a költői kérdés.

Elmondta, a szervezet koffeinbontó-képességétől függ, kire milyen hatást gyakorol egy csésze fekete. Tévhit, hogy csak serkentő hatása van. Elképzelhető, hogy aluszékony lesz például egy olasz az esti ristretto után. Ez azért lehetséges, mert a koffein egy vízoldékony vegyület és minél kevesebb ideig érintkezik a kettő annál sűrűbb lesz az ital.