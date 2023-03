Egyre melegszik az idő, ami sokakat csábít az éledező természetbe. Most Oroszlány tavaszi arcait mutatjuk be, de várjuk olvasóink fotóit is a [email protected] mailcímre! Ha láttatok élénkzöld mezőt, megörökítettétek a virágzó gyümölcsfákat, vagy csak megtetszett a nap játéka a vízen, küldjétek be a képeket, a helyszín megjelölésével! A levél tárgyába írjátok be: tavasz 2023!