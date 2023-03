Jó ütemben haladnak a Tiszti Klub megújításának munkálatai, az Ady Endre úton elkezdték az épület környezetének megszépítését is. A helyszínen a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. CLLD pályázati forrásból támogatott „Okos park kialakítása a Magyary ZoltánTudásközpont előtt” elnevezésű projektjének kivitelezési munkái zajlanak, melyekről Boglári Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője adott tájékoztatást.

Többek között a videón beszél arról, hogy már másfél hónapja zajlanak a környéken a kis park kialakításának munkálatai, és most a cserjék és a kis növények ültetését is elkezdték. Kiemelte, hogy a tervek úgy készültek, hogy a fákat ne kelljen kivágni és olyan növényeket ültetnek, ami Tata klímájához is alkalmazkodnak. A területen lesznek biciklitárolók és padok, ahol még a mobilokat is fel lehet majd tölteni.

Aki az Ady Endre úton, vagy az Egység utcában sétál, láthatja, hogy az Új Tudásközpont kivitelezése nagyjából a felénél tart. Michl József, Tata polgármestere a Kemma.hu-nak korábban azt mondta, hogy várhatóan az ősszel fejeződhetnek be a munkálatok.