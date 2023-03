A kandúrnak olyan erős fájdalmai voltak, hogy folyamatosan fájdalomcsillapítókat kellett kapnia. Nem is csoda, hiszen az egyik lövedék láthatóan egyenesen a gerincébe fúródott. A két hátsó lábát nem is tudta mozgatni.

Nagy Éva, a tatai állatvédők vezetője a Kemma.hu-nak elárulta, hogy a cicát a győri állatkórházba vitték, ahol CT felvételt készítettek róla. Onnan azonnal a műtőbe került, mert kiderült, hogy belső vérzése van. Végül három golyót sikerült kiszedni a kandúrból, amiből kettő a gerince mellett volt. Bizakodásra ad okot, hogy a műtét után a két hátsó lába reagál az ingerekre, ám hosszú idő lesz, mire újra fog tudni járni.

A cica, bár jól viselte a műtétet, még legalább egy hónapig kritikus marad az állapota. A győri kórházból hamarosan elengedik, és a Ments Meg Oroszlányi Állatvédő Egyesület veszi gondozásába. A kandúr másfél hónap múlva lesz örökbefogadható.

Az állatvédők már korábban is jelezték a történteket a rendőrségnek. Most pedig, hogy sikerült három golyót kiszedni a cicából, bizonyíték is van a kezükben. Ezzel már a feljelentést is meg tudják tenni. Mivel a cicát lakott területen belül lőtték meg, akár börtönbüntetéssel is számolhat az elkövető.