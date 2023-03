Mint azt korábban írtuk, néhány napra visszatér a fagyos időjárás. A Dunántúlon hétfő délután is viharos szél nehezítette, nehezíti a közlekedést, melynek nyomán fákat is kicsavart a 70-100 km/órás szél. Az előrejelzések alapján a viharos szél fokozatosan terjeszkedik át az ország keleti részébe is és bár az esti, éjszakai órákban ideiglenesen kissé csillapodhat a légmozgás, de így is érdemes lesz résen lennie a közlekedőknek. A viharos széllökések várhatóan kedden is megmaradhatnak, elsősorban a Dunántúlon és Pest, Bács-Kiskun vármegyékben, ahol továbbra is 70-80 km/órás lökések várhatók.