Beró László polgármestertől megtudtuk, a legtöbb nedű helyi és környékbeli, de régóta hoznak mintákat Szlovákiából, valamint Erdélyből is egyre többen jelentkeznek, ami tovább emeli az esemény fényét. A borászok többsége visszajáró vendég, a bírálócsapat is minden esztendőben kiváló. Mint mondta, ez a rangos megmérettetés hosszú évek óta öregbíti a település hírnevét. Az esemény kezdetén azokról a bírálókról is megemlékeztek, akik már nem lehetnek jelen a versenyen.

Az eseményt később Nyulné dr. Pühra Beáta főbíró, a töki Nyakas Pince borásza nyitotta meg, aki évtizedek óta foglalkozik borászattal. Lapunknak elmondta, a bírálat százpontos rendszerben történik, bronz-, ezüst- és aranyminősítést lehet elérni.

Hangsúlyozta, a borról már az nagyon sok mindent elárul, amikor még csak kitöltik.

– Amikor megforgatjuk a pohárban, már lehet látni, ha nagyobb alkoholtartalmú, sűrűbb, akkor nehezebben folyik le a a pohár faláról, ha gyorsan, az általában alacsonyabb alkoholtartalmú – mondta a főbíró. – Az illat is hangsúlyos, ha azonban az illat és a zamat teljesen elkülönül egymástól, akkor diszharmonikus egy bor. Ha a kettő fedi egymást, ugyanazt érezzük illatában, mint zamatában.

Fontos emellett, hogy milyen a színe a nedűnek, illetve a borok hőmérséklete szintén lényeges, ha túlhűtik az is rossz, ha meleg, az sem kívánatos. A kóstolási hőmérséklet különböző a rosé-, a vörös- és a fehérborok esetében.

A főbíró feladatáról a következőket tudtuk meg: ha egy bor megosztó, a bizottság nem tud dönteni, akkor a főbíró segít a döntéshozatalban. Ügyelnie kell a csendre is, hiszen ahhoz, hogy az ítészek ténylegesen a borokra tudjanak figyelni, szükség van a csendes környezetre. A borok felszolgálását évek óta diákok is segítik, akik a tatabányai Keriből érkeztek.

A nap végén a helyiek számára is nyitott volt a borverseny, ekkor lehetett megkóstolni a már értékelt italokat. A polgármester arról is beszélt, az évek során megszokott asztaltársaságok is alakultak, akik minden évben szívesen, jó hangulatban vesznek részt a kóstoláson.