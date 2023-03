Elsőként az elméleti rész következett: a pongyola pitypang vagy népiesen cserbóka történetéről hallhattak az érdeklődők, melynek hatásairól, felhasználásáról, és Pohl Magdi mesekönyvéből is szemezgethettek. Az előadásból kitetszett, hogy a növény leveleiből saláta készíthető, de kiváló pirítósra, hidegen sajtolt olajjal, növényisajt-darabkákkal és zöldfűszersóval is. Végül teaszeánsszal is kedveskedett Balpataki Laura. Nem véletlenül, hiszen az évelőből készített tea vízhajtó hatású és a tavaszi méregtelenítő kúrák fontos alkotóeleme.

Levelével és gyökerével több száz éve kezelik a máj, epehólyag, vese megbetegedéseit és az ízületi problémákat. Hatásos a bőrproblémák és a cellulitisz ellen, továbbá csökkenti a vér koleszterinszintjét is. Laura legközelebb március 18-án várja az érdeklődőket, ugyancsak ezen a helyszínen, de akkor már a medvehagyma és a pesztókészítés lesz a középpontban.