Teodóra azóta is színes tartalmakkal bővíti blogját, amely egy YouTube-csatornával is kiegészült. Ahogy korábban is mondta, szerette volna, ha ennek az online hobbijának lenne egy nagyobb produktuma. 2022-ben rátalált a mesepedagógia módszerére. Régóta motoszkált már benne, hogy szeretne a mesékkel és azok gyermekekre gyakorolt hatásával foglalkozni. Végül megteremtette a Rezedát, amely egy élőszavas mesealkalmat kínál a gyermekeknek és családjaiknak. És, hogy miért Rezeda?

– Nevetek, ha erre gondolok, mert egy egyszerű hétköznap este, a napi tevékenységek végzése közben villant be ez a név.

Ezt olyan jóízűen ki lehet mondani, igazi „magyaros” szó, nekem egyből egyfajta ősi magyar motívum, a magyar dalok egyik „díszítőeleme” ugrik be, és azt vettem észre, a gyerekek is szívesen mondogatják, tudod, olyan amit jól esik kimondani

− meséli az óvónő, aki ha a Rezedára gondol, mindig egy virágot képzel el, aminek szirmaiban benne van a játék, a mozgás, az élőszavas mese, mesefeldolgozás, és a kreatív alkotás. Közepén pedig az élményalapú pedagógia, és ami az egyik legfontosabb, a kreatív gondolkodás és ennek folyamatos fejlesztése.

Csak jól kell érezni magad

Az általában egy órás foglalkozások mindig tartalmaznak egy mozgásos részt, egy népdalos – népi játékos részt és a végén mindig egy élőszavas mesemondással zárják az alkalmat. Az egész arra épül, hogy a gyermek élményekkel és örömmel térjen haza, legyen neki egy olyan hely, egy olyan alkalom, ahol oldódnak a szorongásai, a gátlások, ahol csak kap és nem veszít el semmit. Nem kell izgulnia a teljesítménye miatt, önmaga lehet és csak egyszerűen jól kell éreznie magát.

Jeskó Teodóra értéket teremtett élményműhelyével

Forrás: Beküldött

– A foglakozásaim mindig egy fő fókuszra épülnek, amit én választok ki az adott időszakhoz köthetően. Legyen ez például a félelem és a félelemfeldolgozás. Akkor úgy állítom össze az alkalmat, hogy a mondókák, a dalok, a népi játékok erre az egy fő vonalra épüljenek fel, és a végén ezeket egy mese koronázza meg, ami segít a gyerekeknek feloldani a szorongásaikat egy-egy félelemfaktorral kapcsolatban.

Volt már olyan, hogy elmondhatták szerintük milyen színű a félelem, vagy milyen állat, esetleg ha ember lenne, hogy nézne ki

– részletezi Teodóra , aki szerint egy jól megválasztott mese kreativitásra, gyakorlati gondolkodásra, a világ megismerése felé vezeti a gyerekeket. A saját nyelvükön ad megoldásokat mindenfajta nehézségeikre.

Még mindig kirázza a hideg

A Rezedán nem csak a magyar, akár görög, arab, vagy észt népmesékkel is megismerkedhetnek a kicsik. A fiatal óvónő általában 4 éves kortól felfelé fogad gyerkőcöket, de előfordult már olyan is, hogy baba-mama klubban mesélt alig 1 éveseknek.

– 15-20 fős csapatokkal dolgozom egy-egy ilyen alkalmon, de családi délutánokon voltak már 30-an is különböző életkorú gyerekek és szüleik. Az nagyon szuper volt, de úgy veszem észre, inkább a kisebb, családiasabb létszám lesz minden szempontból a befutó, hogy tényleg mindenre és mindenkire jusson megfelelő idő – részletezi a gyerekszerető pedagógus, aki arról is mesélt, hogy már rendezvényei is voltak a Rezedának, amire nagyon büszke.

A gyerekek mindig nagy élvezettel figyelnek Teodóra nénire

Forrás: Beküldött

– Tavaly júniusban a Mocsai Faluszépítő Egyesülettel közösen szerveztük az első rendezvényt, ami Szent Iván-éjhez kötődően egy családi meseest volt tűzugrással, borostyánkoszorúkkal, tánccal, zenével sötétedésig. Szintén az egyesület szervezésében játszottunk népi játékokat a Tökfesztiválon, illetve tartottunk egy csodálatos adventi meseestet is, ahol adventi spiráljárás is volt fenyőágakkal és rengeteg gyertyával. Ha arra visszagondolok, még mindig kiráz a hideg – emlékszik vissza Teodóra.

A visszajelzések is nagyon pozitívak a Rezedával kapcsolatban. Nem csak a gyerekek élvezik és szeretik, a szülők is mindig elismerően nyilatkoznak a foglalkozásokról. A baji óvodapedagógus őket is próbálja bevonni, már tartott is felnőtteknek Rezedát, amire a jövőben is lehet számítani. Úgy gondolja, fontos edukálni az érdeklődő szülőket arra, amivel megkönnyíthetik gyermekeik mindennapjait.

Szerelem és elhivatottság

Jeskó Teodóra számára a Rezeda egy igazi szerelemgyermek. Ő álmodta meg olyannak, amilyen formában most működik. Bízik abban, hogy a határ a csillagos ég.

– A Rezedában teljes mértékben önmagam lehetek.

Minden tudásom, kreativitásom, akaraterőm és kitartásom benne van ezekben a foglalkozásokban. El is várom magamtól, hogy mindegyik alkalom valamiért különleges legyen. Ez az én világom, ahova beléphetnek a gyerekek és a szüleik is. Ezt szívesen osztom meg a világgal valami jó reményében. Ha már egy mese is célba ér, nekem megérte

– fejti ki a pedagógus.

A gyerekek minden Rezedán olyan élményt kapnak, amely a fejlődésüket is segíti

Forrás: Beküldött

Teodóra egy olyan biztonságos, élményekkel és lehetőségekkel, kreativitással teli „helyet” szeretne biztosítani a rábízott gyerekeknek, ahol önmaguk lehetnek mindig. Célja, hogy a világra nyitott, odafigyelő, békére törekvő egyéniségek kerüljenek ki majd az évek során a kezei közül, akik kreatív gondolkodással megfejtik az emberiség jövőjének minden titkát.