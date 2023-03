A háztartások fajlagos villamosenergia-fogyasztása 2015 óta csaknem folyamatosan növekedett: 2021-ben átlagosan 2363 kilowattóra villamos energiát vett igénybe egy háztartás, 92 kilowattórával többet az egy évvel korábbinál. A fogyasztás jellemzően a főváros vonzáskörzetében és az ország északnyugati térségében nagyobb, míg többek között a Balaton környéki járásokban – mivel ott a lakóépületek egy jelentős része üdülő – kisebb volt az átlagosnál.

Komárom-Esztergom vármegyében e szempontból meglehetősen változatos a kép: a Kisbéri, a Tatai és az Esztergomi járás a második legmagasabb kategóriában volt (2670-3015 kilowattóra háztartásonként), és még a Komáromi, valamint az Oroszlányi is valamelyest az átlag felett helyezkedett el (2368-2669). A Tatabányai járás mondhatni az átlagot hozta (2065-2367).

A villamosenergia mellett a vezetékes gáz a másik fő tényező, ami a rezsibe beleszámít, a statisztikai hivatal ennek alakulását is vizsgálta. 2021-ben (vagyis rezsiszempontból az utolsó „békeévben”) a háztartások 73 százalékában használtak vezetékes gázt, alapvetően fűtésre. A lakosság éves átlagos gázfogyasztása 1189 köbméter volt, 99 köbméterrel több, mint 2020-ban. Néhány Fejér, Komárom-Esztergom és Pest vármegyei járásban az igénybe vett mennyiség elérte az 1700 köbmétert, a fővárosi kerületek mintegy hattizedében a felhasználás legfeljebb ennek a fele volt – írja a KSH.

Ha már külön is citálta szűkebb hazánkat a KSH, érdemes górcső alá venni a járásokat. Nos, a hatból négyben is a legmagasabb kategóriába esett a gázfelhasználás, a Tatai, a Tatabányai, az Esztergomi és az Oroszlányi járásban is az 1575-2024 köbméteresbe. Azaz legalább 400 köbméterrel többet használtak fel az átlagos mennyiségnél. A maradék két járásra, vagyis a Kisbérire és a Komáromira is igaz ez, még ha azok az eggyel alacsonyabb (jobban mondva inkább a második legmagasabb) tartományban kaptak is helyet (1347-1574 köbméter/háztartás).