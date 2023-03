A Vármegyei Értéktárba is jegyzett program már határainkon túlról is csalt ide versenyzőket, öt országból hoztak mintákat és mérették meg magukat. Százhuszan neveztek be 636 különféle nedűvel. A nagyszámú tételt február közepén 12 asztalnál 38 bíráló minősítette, ezek közül 16 terméskategóriában hirdettek most a közelmúltban győzteseket.

– Ismét sikerült impozáns, igazán elegáns helyszínt varázsolni a sportcsarnokunkból, a Gyermelyi Pálinka Est és pálinkás programok díjkiosztó Gálaestjére – számolt be a főszervező, Nagy Attila, a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesület elnöke.

A programon kétszáz vendég vett részt. Az esemény az általános iskolások bemutatójával indult. A köszöntők után a bronz- és ezüstérmek átadása következett. Az arany oklevelek felolvasása előtt az Ágas-Bogas együttes szórakoztatta a nagyérdeműt, miközben díjnyertes pálinkákat kínáltak. Több mint 180 arany, 170 ezüst és 160 bronzérem lett kiosztva, majd a lovagrendek bevonulása után a program harmadik részéhez a kategóriagyőztesek és egyéb különdíjak átadása zajlott. Kiosztották a Gyermely, valamint Komárom-Esztergom Vármegye legfinomabbjának járó elismerést is. Előbbit Borbély Zoltán kajszi párlatára, még a vármegyei győztes Nagy Gábor ácsi nevező kiváló aromákkal rendelkező Irsai Olivér törkölyére kapta.

Dísztálat kapott a legeredményesebb magánfőző, a palotási Oldal Gábor. Bérfőzetőként Szomorról Kosztka Ernő, kereskedelmi főzde kategóriában pedig a Bajai Pálinkaház Kft. végzett az élen. A verseny lebonyolításában végzett szakszerű munka elismeréseként szintén elismerést vehetett át Ugrics Attila jövedéki szakértő, az előkészítő bizottság vezetője; Muth József, a kiértékelő bizottság irányítója, a zsűri elnöke, Béli Géza, a Pálinka Nemzeti Tanács alelnöke, a Pálinka Kollégium és Szakmai Műhely társalapítója.

A Jász Pálinka Lovagrend által felajánlott fahordót, a Legkülönlegesebb Pálinka nevezője Sebestyén József bogyoszlói termelő Kék Muskotály szőlő párlata kapcsán kapta. Az estet disznótoros vacsorával, gyermelyi tésztás desszerttel folytatták, majd táncházzal, és egymás párlatainak kóstolgatásával, baráti beszélgetésekkel zárták.