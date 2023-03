A projektnek köszönhetően új épületbe került egy gyermek háziorvosi praxis és két védőnői szolgálat. A használaton kívüli, volt csecsemőotthon épületének felújítása során a műszaki és szakmai szempontoknak maximálisan megfelelő rendelőket, tanácsadókat, kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki.

Ettől kezdve az egészségügyi alapellátás üzemeltetési és betegellátási szempontból is korszerű épületben valósulhat meg. A felújított épületet energetikailag is korszerűsítették, valamint a belső kivitelezési tevékenységek mellett külső fejlesztések is megvalósultak, ezen belül az épület akadálymentes megközelítése is biztosítottá vált, valamint akadálymentes parkoló-férőhelyeket is építettek.

A projekt megvalósításához diagnosztikai eszközbeszerzés is kapcsolódott, továbbá a felújított, komfortosabb rendelők, várók, kiszolgáló helyiségek funkcionalitásához szükséges bútorokat is beszerezték. Az új eszközökkel, szűrő-programok bevezetésével a lakosság egészségi állapota javítható. Az eszközfejlesztés vonzataként bababarát, gyermekközpontú orvosi és védőnői rendelők fogadják az ellátottakat, továbbá az ott dolgozók munkafeltételei is jelentősen javultak.