A létesítmény pár percen belül meg is telt, de sorra érkeztek ezt követően is az autók az étterem parkolójába. Az első érkezőket tortával is kínálták. Fukcius Tamás lapunknak elmondta, mintegy harmincan dolgoznak jelenleg a komáromi gyorsétteremben, többségében komáromiak, mert fontosnak tartják, hogy helyi munkaerővel dolgozzanak.

Körmendi István, a nyugat-magyarországi üzemeltetésért felelős igazgató hozzátette, a menedzserek egyelőre még nem komáromiak, hiszen minden nyitásra tapasztalt vezetőket hoznak az éttermekbe. Ezt követően képezik, tréningezik a helyi munkavállalókat, akik pár hónapon belül vezetői pozícióba is kerülhetnek. Fontosnak tartják, hogy dolgozóikból legyenek később menedzserek, mert így olyan vezetőik lesznek, akik ismerik az üzemeltetés minden fortélyát. Még keresnek munkatársakat a komáromi étterembe is, fiatalokat is szívesen látnak, akár diákmunka keretében.