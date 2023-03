Március 11-én, szombaton 8 órakor nyitják meg az Orgona utcai zöldhulladék-lerakót Tokodaltárón – közölte Petrik József polgármester az önkormányzat közösségi oldalán. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a szolgáltatást kizárólag tokodaltárói lakosok vehetik igénybe, ezért a helyszínen be kell mutatni a lakcímigazolványt.

Az önkormányzat munkatársa azután engedi be a helyieket a területre, miután külön táblázatban rögzítették a beszállító nevét, címét, a gépjármű rendszámát, valamint a zöldhulladék mennyiségét. Ha valaki az adatfelvételt megtagadja és nem mutatja be a lakcímkártyáját, az nem veheti igénybe a szolgáltatást. Fontos az is, hogy a zöldhulladékot ki kell önteni a szállításra szolgáló zsákokból és anélkül lehet elhelyezni. Petrik József azt kéri, hogy a szabályok betartása mellett az önkormányzat megbízott munkatársának iránymutatását követve használják a lerakót.