Itthon szigorúbbak az eljárások

Mint ismert, február hatodikán 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Kelet-Törökországot és Szíriát, melyet számos kisebb utórengés is követett. A katasztrófában több tízezren vesztették életüket, rengeteg épület semmisült meg. A hatóságok hamar elkezdték vizsgálni azt, hogy a legnagyobb pusztítások helyszínén az építkezésekkor figyelembe vették-e azokat a biztonsági előírásokat, melyeket az 1999-es izmiti földrengés után vezettek be. Nem lehet azt állítani, hogy hazánkban minden szempontot figyelembe vesznek a kivitelezéseknél, de Sziklai Zoltán szerint biztonság szempontjából sokkal jobb a helyzet. Hozzátette, hogy az utóbbi 1-2 évtizedben szigorúbban lettek az engedélyezési eljárások és gyakoribbak az ellenőrzések is.