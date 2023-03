Egyeztetések is szükségesek

Az Erőműi-tótól az Erdész utcáig vegyes forgalmi út és kerékpárút épül. A Búzavirág utca bekötőút kerékpáros híddal is bővül. Az Által-ér völgyi szakasztól a Búzavirág úti vasúti átjáróig vezet majd ezt a szakasz. A Kertvárosi összekötő a Jászai Mari utcát köti majd össze a Tatabánya-Vértesszőlős-Tata kerékpáros szakasszal. A Jegenye utcában is kialakítanak egy bekötőutat Dózsakert irányába, a Réti utca felé, ez is vegyesforgalmi és kerékpárút lesz, ahová közvilágítást is építenek. Az elmúlt két év sok nehézséggel járt, így elhúzódott a beruházás is – hangzott el a rendezvényen. Most is még egyeztetések várnak a kivitelezőre, hiszen a Jegenye út néhány szakaszán a nyomvonalon kis telkek vannak, akiknek a tulajdonosaival még egyeztetni szükséges.