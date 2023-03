Az új szerzemény egyébként a „Hagyd meg nekünk” című, tíz évvel ezelőtt publikált dal évfordulójára született meg, ráadásul a mostani remekműhöz is készült egy videoklip, mely egészen biztosan nosztalgikus érzéssel tölti el a rajongókat. Ahol minden elindult: a kezdet mindig nagy nyomot hagy egy banda életében, pláne, ha arról a kis csendes utcában található kétszintes házról van szó, melynek emeletén tartották egykor a próbákat.

Később az együttessel együtt ellátogatunk olyan tovább helyszínekre, mint a Palatinus-tó – melynek hullámai szintén megannyi emléket rejtenek –, valamint az a BMW kocsi is, mely a Hagyd meg nekünk klipjében koptatta a kerekeit az utakon. A bevillantott fotók, a gondtalan húszas évek bulijairól készült felvételek és a mostani képkockák mind remekül szimbolizálják az idő múlását és a felnőtté válást. Az új dalhoz természetesen egy őszinte vallomás is dukált: bár a tagok életében történt számtalan jó és rossz dolog is, de a Headstock mindig is ott volt számukra.