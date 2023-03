– Településünk életében már hagyomány, hogy minden évben tavasszal megtisztítjuk kis falunk környezetét. Az idei évben is elsődleges útvonal a Dunaszentmiklós–Szomód közötti útszakasz volt, amely a Szomódi lőtérbejárótól egészen a községünkig tartó szakaszt foglalta magába. Ezenkívül még megtisztítottuk az Öreg-hegyi pincesort, beleértve a volt lokátorállomás környékét, és ezenfelül a halastó környezetét is – sorolta a területeket a képviselő. Mivel idén szép számmal érkeztek önkéntesek, így egy kis pluszmunka is belefért.

– A szemétszedésen közel húszan vettek részt, így még belefért a Dunaszentmiklós–Neszmély közötti szakasz megtisztítása is a falutáblától egészen a szerpentin alsó végéig. A közel 70 zsák szemét összegyűjtésében és az arra kijelölt helyre szállításban nagy köszönet jár Jenei Ákosnak. Az akció végén pedig szendvicsek és italok várták a résztvevőket a kultúrházban – tette hozzá a szervező, akinek külön nagy öröm volt, hogy sok gyerek is részt vett az falut megszépítő eseményen.

– Bízom benne, hogy az emberiség egyszer eljut arra a pontra, hogy már nem dobálja ki az autókból azt a szemetet, amelyet egy egyszerű mozdulattal az arra kijelölt helyre is helyezhet.