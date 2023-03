A legújabb felhívás az esztergom.hu oldalon még azzal a hangzatos fordulattal is élt, hogy „Szűkített határidővel újra lehet pályázni lángososnak az Új Esztergomi Piacra”, ami jelzi, hogy a Simor János utcai új komplexumból a hagyományos vásáros szolgáltatók egy része már meg van, de egynémelyike még hiányzik. A tájékoztatóból az is kiderül, hogy az új vásártérben „legfeljebb 3+2 éves határozott időre” lehet megkötni bérleti szerződéseket, valamint az is, hogy a vállalkozónak majd igazodnia kell a piac nyitvatartási idejéhez.

A szövegben arról is írnak, hogy a piac tervezett nyitvatartási ideje – a korábbi rendtől kissé eltérően – keddtől csütörtökig 6-tól 14 óráig, pénteken 6-tól 17 óráig, szombaton 6-tól délig, vasárnap 7-től12 óráig lesz. A városban már évek óta szóbeszéd tárgya az új piac megnyitása és az új feltételek, de az esztergom.hu oldalon elég egyértelmű a felkínált lehetőség. „A piacon a jelenleg még üresen álló bérlemények bérbeadásának várható időpontja előreláthatóan 2023. május 1. napja.

A bérbeadás kezdete: Az Új Esztergomi Piac megnyitásának dátumától él.” A jelenleg működő ideiglenes piacon ugyan van egy lángosos, de úgy tűnik, hogy az egyelőre nem jelentkezett a meghirdetett helyre. A pályázat feltételeiről és a további részletekről a város honlapon lehet bővebben olvasni.