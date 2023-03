– Mi minden jó ötletet támogatunk – kezdte Válóczi Ferenc, a vármegyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének alelnöke, aki hozzátette:

– Amikor megkerestek bennünket, remek gondolatnak találtuk, hogy ezt a kezdeményezést elindították a városban. Nagyon sokan már a tömbházak előtt kiskerteket művelnek, ami szintén örvendetes. Egy az, hogy szépítik a környezetüket, a másik pedig az, hogy hasznos időtöltés. Egyébként is abban jobban tud az ember abban gyönyörködni, ami a saját munkája.

– Közzétesszük a fogyatékkal élő emberek, a tagtársaink között, hogy aki szeretne új növényt vagy van amiből sok van neki vagy szívesen adományozna belőle, ide behozhatja és vihet majd olyat, amilyet szeretne. S, nagyon jó alkalom arra, hogy egy kis eszmecsere legyen a növénykedvelők között. Most van az ideje, hogy az évelő növényeket átültessük, a fölöslegessé vált gumókat cseréljük. A jácint és a tulipán már virágzik.

A növényeket április 22-én a Föld napján lehet majd hazavinni a Béla király körtéren található PontMost Irodában.

– Az ötlet onnan adódott, hogy többünknek van kertünk, szeretünk kertészkedni, és most az önkormányzattól hét évre megkaptuk a PontMost Egyesület székházát, és azt látjuk, hogy a környező tömblakásoknál nagyon sokan gondozzák az előkertet. S, miután ez egy régi bölcsődei udvar volt, mi is felleltünk pár nárciszhagymát, liliomgumókat. Ezeket kiszedegettük, és a környező lakókkal csereberéltünk növényeket. Ekkor jött az ötlet, hogy a kertünkben is sok olyan növény van, amelyekre nincs szükségünk, és mi lenne, ha a Gördülő kerttel összefognánk. Mi nyereményszelvényt adunk cserébe, és majd egy sorsolást tartunk, ahol kertészeti eszközöket lehet nyerni – mondta Pruzsina Alice, az esemény főszervezője.