Hamarosan új közösségi teret vehetnek birtokba Tata nyugdíjas klubjai a Fenyő téren, a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola régi telephelyén. Az épület belső felújítása jelenleg is zajlik, a munkálatok után költözhetnek be a klubok. Az örömhírről a tata.hu számolt be. A Városházára hívta meg Michl József, Tata polgármestere a Városi Nyugdíjas Klubot egy találkozóra. Már hagyomány, hogy Tata legnagyobb civil szervezete minden év tavaszán tájékoztatást kap az esztendő városi költségvetéséről és a tervezett, illetve már zajló helyi fejlesztésekről, projektekről.

A polgármester ezúttal egy örömhírt osztott meg a résztvevőkkel: a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola Fenyő téri telephelye megszűnt, az épületet visszaadták az önkormányzatnak, Michl József javaslatára azt tavasz végétől a tatai nyugdíjas klubok rendelkezésére bocsátják. A Városi Nyugdíjas Klub és a Honvéd Bajtársi Klub is régóta szeretne már programjaihoz egy állandó közösségi teret. Mindkét szervezet saját irodát tud kialakítani benne, a közös nagy termet pedig felváltva tudják majd használni, így a jelenleg belső felújítás alatt álló épület az állandó bázisuk lehet.