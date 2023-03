Előd László búvárfotós kiállításával vette kezdetéta művészetek hete programsorozat Komáromban. A fotós izgalmas előadással szórakoztatta a diákokat, bepillantást engedve a vízalatti fotózás technikai részleteibe is, illetve az óceánban tapasztalt élményeiről is beszámolt.

Ezt követően a tanulók további színes programokon vettek részt. Népzene- és táncház, hangszerbemutató, filmvetítés a Jókai-moziban és tűzzománc-műhelymunka várta őket. A Muzsikás együttes rendhagyó énekórát tartott a Jókai Mór Gimnázium tornatermében összegyűlt diákoknak.

Az iskola volt tanulója, Nagy Judit műhelyébe is ellátogattak a diákok, ahol tárlatvezetésen és műhelymunkán vettek részt, tűzzománcképeket készíthettek, amelyeket haza is vihettek. Később tehetséges diákok mutatkoztak be, míg a programsorozat utolsó napján Pőcze László néptánctanár vezetésével jó hangulatú táncház várta a jókaisokat. Ezek után etikai témahetet rendeztek, amely a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot helyezte a középpontba.