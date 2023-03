A társaság közölte, hogy a közelmúltban is sokan megfordultak a visegrádi Apát-kúti-völgyben, a dömösi Rám-szakadékban, a pomázi Holdvilág-árokban, vagy éppen a pilisszentkereszti Dera-szurdokban is, ezeket a népszerű völgyeket egykor a jég, a víz, a szél és a hőmérséklet változása alakította ki. Tájékoztatásuk szerint a meredek, olykor befelé dőlő sziklafalaikat és lenyűgöző képződményeiket szemlélve sem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a felszínformáló erők ma is alakítják a környezetet. Erre számtalan példát láthatunk a Rám-szakadékban, mely szemmel láthatóan is folyamatosan változik, ha néhány hét különbséggel járjuk be újra a terepet, biztosan tapasztaljuk a változást.

A felszínformálás nemcsak az intenzív esős időszakok után látványos, hanem tél végén, tavasz elején is, amikor éjszaka még fagypont alá csökken a hőmérséklet, nappal pedig akár már a téli kabátra sincs szükségünk. A hőingás hatására a repedésekben lévő víz megbontja a kőzetet, így megszaporodnak a kőgurulások és kőomlások.

A Pilisi Parkerdő közölte, hogy bár a szurdokvölgyeket az erdészek rendszeresen végigjárják, azonban a túraútvonalakon a természeti adottságoknál bármikor előfordulhat, hogy testi épségünket veszélyeztető kődarabok hullanak a turistákra, ezért óvatosságra intenek mindenkit.