Immár lassan hat éve, hogy Gere Gergő elindította Bakancskoptató nevű blogját. Akkoriban kezdett el teljesítménytúrákra járni, és tapasztalta, hogy abban az időben még nem nagyon léteztek olyan oldalak a közösségi médiában, ahol beszámolókat olvashattunk volna egy-egy kalandról, kirándulásról. Ezért úgy gondolta, hogy ő is létrehoz egyet, ahová azóta is a teljesített távokról ír ajánlókat, beszámolókat, illetve képeket is megoszt rajta.

– Az idő előrehaladtával a koncepció annyiban változott, hogy több tapasztalatot gyűjtve magam mögött hagytam a teljesítménytúrákat, mivel már nem okoztak akkora örömöt, és átalakítottam az arculatot, amolyan túrázáson belül minden kategóriává. Az oldalt manapság már nagy követői tábor kíséri figyelemmel, ami számomra igazán megtisztelő – mondta portálunknak.

Sokan azt gondolják, hogy egy hozzá hasonló tartalomgyártó a blogolásból, túrázásból él, de az ő esetében ez a feltevés nem állja meg a helyét. Gere Gergő ugyanis épületgépészként, karbantartóként dolgozik, munkája mellett hobbiként tekint a túrázásra, és ha van ideje, akkor tartalmakat is gyárt.

– Olyan természetesen van, hogy különböző cégekkel sikerül együttműködnöm, de ez nem elegendő ahhoz, hogy életvitelszerűen lehessen ebből profitálni. Ez egyébként nem is célom, hiszen magamtól megyek túrázni az erdőbe, magamnak találom ki a koncepciót, nem pedig vezényszóra.

Utóbbiban mi lehet az élvezet? – fejtette ki portálunknak Gere Gergő.

Manapság a közösségi oldalakon lépten-nyomon találkozunk olyanokkal, akik folyamatosan beszámolnak túrázásaikról, utazásaikról. Gere Gergő saját bevallása szerint igyekszik abszolút hiteles módon közölni a gondolatait, de ez nem jelenti azt, hogy más ne tenné ezt.

– Nem tudnám egyértelműen megfogalmazni, hogy mitől lennék más, egyszerűen így alakult. Manapság már szinte hetente látok újabb és újabb, hasonló tematikájú blogokat, tartalmakat a világhálón, amik közt szintén vannak olyanok, amelyeket én tartok nagyra. Gondolom, ez leginkább az alázatnak köszönhető, egyrészt a közösség iránt, aki követ, másrészt pedig aziránt, amit képviselni szeretnék mindezzel – jelentette ki.

Ráadásul úgy véli, manapság ritka a hiteles tartalom, vagy inkább nehéz megítélni, hogy melyik az. Olyat is láthatunk, hogy effektív kevés tapasztalattal oszt meg valaki olyan gondolatokat, amelyek miatt mások egy túra alatt akár balesetet is szenvedhetnek. Utóbbi szerinte beleillik a hiteltelenség kategóriájába.

– Hiszek a lépcsőzetességben, és én sem vagyok profi, csak tapasztaltabb. Úgy gondolom, ezt szerethetik az emberek, nincs megjátszás, nincs sárban is tiszta ruha a fotón, hanem a valóság van. Vízhólyag? Verejték? Bogarak egy túrán? Nap okozta leégés? Még sorolhatnám. Nem csak egy csúcs van, hanem a felfelé és lefelé vezető út is – vélekedett.

Gere Gergő elárulta, hogy az elmúlt évben több túramozgalom igazolópontjai végett sűrűbben járt vármegyénkben. Ha viszont csak egy úti célt kellene kiemelnie, akkor a Kesztölchöz tartozó és a Pilis lábánál elterülő Klastrompuszta környékét mondaná, melyet egyszerűen imád. Aki rendszeresen követi a blogját, láthatta, hogy az idei év elején ismét térségünkben járt, ezúttal a Gerecsében koptatta a bakancsát. Mint azt megtudtuk, túratársával úgy gondolták, hogy évindításként az Országos Kéktúra egyik szakaszát teljesítik.

– Az volt a leggyakoribb észrevétel, hogy azon a szakaszon kevés olyan pihenőhely volt az erdőkben, ahol ténylegesen meg lehet pihenni, és kevés az igazán jó, átmeneti táborhelynek alkalmas sátorhely. Ha tisztában vagyunk a szabályokkal, akkor persze teljesen véletlenszerűen kiválasztott helyeken is letáborozhatunk, de utánpótlás nélkül ez nehéz. Kevés volt a vízvételi opció is. Mindazonáltal gyönyörű a táj, csodálatosak az erdők – mesélte.

Gere Gergő márianosztrai származású, a település a Börzsönyben fekszik. Véleménye szerint nyilván minden hegységünknek megvannak a maguk jellegzetességei, ugyanakkor minden terep terep marad. Nem tenne különbséget köztük, hiszen eleve a természetben érzi jól magát, tehát minden új úton ugyanolyan élvezettel indul el, mint amelyeken gyerekkora óta jár a mai napig.

A Börzsönynek érzelmi töltete van számomra, hiszen ott lehettem gyerek, így felnőttként is mindig megtalálom benne ugyanazt a szépséget, mint egykoron

– jelentette ki.

A népszerű blogger egyébként nem egy agyontervező típus, inkább amolyan vázlatként gondol egy adott év szerkezetére. Így nem tervezi meg hónapokkal előre, hogy mikor merre szeretne menni, és hogy miket szeretne látni.

– Ebben az évben szeretnék eljutni Szlovéniába, szeretném végigjárni a Várak a Börzsönyben nevű mozgalom igazolópontjait, valamint haladnék tovább a Kéktúra ösvényein. Emellett pedig újabb és újabb helyszínekre látogatnék el – tette hozzá.