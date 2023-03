Mint arról korábban beszámoltunk, a városvezetés az idei költségvetésben kisebb-nagyobb beruházásokra és fejlesztésekre is elkülönített bizonyos összegeket. A listán szerepelt az Otthon téri intézményt érintő projekt is. Az önkormányzat most közölte, hogy Simon Kata üvegművész és munkatársai szerelték ki, illetve szállították el az üvegablak tábláit a műhelybe, ahol különböző technológiai folyamatokkal fogják felújítani. Egyébként a Simon Üveg Facebook-oldalon közzé is tettek egy videót, melyen külső drónos, illetve belső felvételek alapján láthatjuk, hogy óvatosan emelték ki az elemeket.

Mint ismert, a művelődési ház színháztermét 1935-ben avatták fel, a korszerűsítés 1981-ben zajlott le, abban az évben a színház-lépcsőház elpusztult üvegablakának helyére Furlán Ferenc festő, grafikus egy új témájában, illetve színvilágában is igen gazdag műalkotást álmodott meg. A dorog.hu-n megjelent ismertető szerint az üvegablak első ránézésre gomolygó, forrongó színek kavalkádjának tűnik, amelyben semmi sem kézzel fogható, minden csupa absztrakció.

De ha jobban elmerülünk a részletekben, akkor észrevehetjük, hogy a kirajzolódó történet a bányászok életét mutatja be, szerepelnek rajta a bányász zenekar fúvósai, fejlámpás vájárok, illetve családok is megjelennek rajta. A föld, annak mélye, ereje, kincsei is láthatók az üvegablak centrumában, körülötte az erő, fölötte pedig a zajló élet jelenik meg. A felújítás több hónapon át zajlik majd, az alkotás vélhetően az év második felében kerül vissza a helyére.